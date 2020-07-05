РИАМО - 5 июл. За июнь на метро и Московском центральном кольце совершили 96,5 миллионов поездок, на наземном городском транспорте – 60 миллионов поездок, по Московским центральным диаметрам – 7,29 миллиона поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 12 июня в столице началось продление проездных билетов на общественный транспорт. В первый месяц лета также открыли две станции МЦД-1 – Славянский бульвар и Сетунь. Жители и гости столицы за месяц совершили 1,3 миллиона поездок на велосипедах городского проката. Кроме того, в июне начали сбор идей и предложений по организации вело- и пешеходной инфраструктуры, было собрано около 1,8 тысячи предложений.

«Июнь стал переходным периодом в жизни всех москвичей. В московском транспорте тоже произошли перемены», — говорится в сообщении.

В июне в Москву поставили 73 автобуса (с начала года – 362 автобуса), 46 электробусов (132 электробуса с начала года), восемь трамваев (с начала года – 40 трамваев), 192 вагона метро на Таганско-Краснопресненскую линию — с начала года. Всего с начала года Москва получила 726 транспортных средств.

Кроме того, в июне сделали переразметку на участке улицы Нижняя Масловка от Бутырской улицы в сторону Ленинградского проспекта. Самой быстрой магистралью стало Рублевское шоссе, где среднесуточная скорость составила 68 километров в час.