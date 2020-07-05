РИАМО - 5 июл. По предварительным данным, у водителя, который врезался в несколько автомобилей в столице на проспекте Мира, 97, за рулем случился приступ астмы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», — отмечается в материале.

Водитель черной иномарки на высокой скорости влетел в припаркованный автомобиль и двигавшуюся параллельно машину.

Из-за аварии движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыли.

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали несколько человек, в автомобилях заблокированы люди.