РИАМО - 5 июл. Рогатый местный житель национального парка «Лосиный остров» в районе Метрогородок на востоке Москвы вышел поужинать к велодорожке на Бумажной просеке, передает корреспондент РИАМО.

Внимание очевидца сперва привлекла толпа людей, которая с телефонами в руках снимала какое-то движение в кустах.

«Сначала лось долго лежал в траве. Мне удалось развернуться с велосипедом и найти удобное место, чтобы начать снимать», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, когда лось встал и начал выходить из кустов, некоторые начали отступать, побаиваясь, что он может среагировать на людей.

Но животное невозмутимо начало объедать кусты, не обращая никакого внимания на камеры телефонов. Сделав достаточно фото и видео, некоторые начали уезжать. Освободившиеся места занимали новые зрители.