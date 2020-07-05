РИАМО - 5 июл. В столице спасатели вытащили утят из коллектора в деревне Зыбино Кленовского поселения, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о том, что в коллектор попали утята, поступило в экстренные службы в воскресенье днем. На место происшествия выехал расчет ПСО №308 Пожарно-спасательного центра Москвы.

«После обследования гидротехнического сооружения пожарные, переодевшись в сухие гидрокостюмы, спустились внутрь коллектора через ревизионный люк и отловили утят», — отмечается в материале.

Спасенных птиц выпустили в ближайший пруд.