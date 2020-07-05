РИАМО - 5 июл. В Москве камера в патрульном автомобиле запечатлела момент получения сотрудником ДПС взятки в размере 10 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

«На кадрах запечатлен разговор инспектора с водителем, в окончании которого сотрудник ДПС показывает водителю два пальца. Водитель после этого знака кладет на консоль авто две пятитысячные бумажки, забирает права и выходит», — отмечается в материале.

В кадр также попали дорогие часы на руке инспектора.

По факту преступления задержан инспектор ДПС Павел Гладченко. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом».

«При установлении виновности старший лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В соцсети Instagram инспектор ДПС ранее выкладывал фотографии с задержанным администратором паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.

Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского под угрозой публикации его интимных фотографий.