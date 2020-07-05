РИАМО - 5 июл. Один человек погиб в аварии на 94-ом километре МКАД в районе пересечения с Ярославским шоссе, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Около 17:45 на 94-ом километре МКАД водитель иномарки допустил наезд на препятствие и последующее столкновение с другим автомобилем», - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации полиции, в результате аварии один человек погиб и еще один пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и все обстоятельства ДТП.