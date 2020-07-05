РИАМО - 5 июл. В Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье предупреждение действует до 00:00 6 июля.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Брянской областей. Кроме того, на территории Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывистом ветре в воскресенье.