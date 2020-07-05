РИАМО - 5 июл. Движение на 94-м километре МКАД в районе пересечения с Ярославским шоссе восстановили после аварии, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Движение полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

На северо‑востоке столицы легковушка влетела в барьерное ограждение, после чего врезалась в другие автомобили.

В результате происшествия пострадали три человека, одну пострадавшую эвакуировали на санитарном вертолете.