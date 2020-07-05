РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Детские лагеря и трудовые бригады при школах Подольска начнут работу не раньше августа, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 15 июля в регионе открываются загородные центры отдыха для детей. Так, в округе на заседании координационного совета по организации отдыха детей в летний период обсудили организацию летней оздоровительной кампании.

«На мероприятии выступили представители контролирующих органов, руководители загородных муниципальных учреждений, которые доложили о ходе подготовки к открытию. По требованию Роспотребнадзора наполняемость в подмосковных учреждениях будет не более 50%. Городские лагеря при школах и трудовые школьные бригады начнут работать не ранее августа», - сказала замглавы администрации городского округа Подольск по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политики Татьяна Ропот.

Она добавила, что Республика Крым пока не разрешила прием детей из Подмосковья.