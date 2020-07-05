РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Активисты подмосковного Подольска создали некоммерческую организацию «Комитет самоуправления» для помощи жителям в вопросах экологии и ЖКХ, сообщил активист Михаил Чириков.

«На днях провели учредительное собрание по созданию некоммерческой организации «Комитет самоуправления городского округа Подольск». Новое НКО будет помогать жителям округа по вопросам экологии, ЖКХ, оказывать бесплатную юридическую и психологическую помощь, волонтерство, проводить работу с молодежью и многое другое», - написал Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в совет комитета вошли экологи, юристы и общественные деятели.