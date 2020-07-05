РИАМО - 5 июл. Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира, 97, по предварительной информации, в ДТП пострадали несколько человек, в автомобилях заблокированы люди, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Департамент также опубликовал видео аварии. В ролике видно, как в припаркованный автомобиль на высокой скорости влетает черная машина. Кроме того, черный автомобиль врезается и в двигавшуюся параллельно машину.

«На место направлен дорожный патруль, и уже работают СМП, ГИБДД и МЧС. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыли.