РИАМО - 5 июл. Пожарные локализовали открытое горение в автобусе на 36-м километре трассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:37 - локализация (горения - ред.) на площади 10 квадратных метров. К тушению привлекались 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС России – семь человек и две единицы техники», - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о загорании частного автобуса Москва - Дагестан, следовавшего в сторону области, поступила в 17:06. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение автобуса по всей площади.

«Погибших и пострадавших нет, в автобусе было 16 человек. Большая часть людей уехала на следующем автобусе», - отметил собеседник агентства.