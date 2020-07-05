РИАМО - 5 июл. В ДТП на северо-востоке МКАД пострадали три человека, одну пострадавшую эвакуировали на санитарном вертолете, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

Ранее на северо-востоке МКАД на внешней стороне произошло ДТП. Движение в районе места аварии ограничили.

«Пятого июля вечером экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на 95-й километр МКАД. По предварительным данным, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, пострадало трое человек», — говорится в сообщении.

С места аварии вертолет эвакуировал женщину. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала ее состояние.