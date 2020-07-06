РИАМО - 6 июл. Фитнес-центры и другие спортивные организации с понедельника смогут работать загрузкой в 50% от единовременной пропускной силы.

Спортивные центры возобновили свою деятельность с 1 июля, но работать организации должны были с максимальной загрузкой в 25% от единовременной пропускной способности.

Для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией помещения должны дезинфицироваться, а все контактные поверхности — обрабатываться. На тренировках по возможности должна соблюдаться социальная дистанция 1,5-2 метра.

В Московской области отменили многие ограничения, введенные из-за Covid-19. Сохраняются запрет на массовые мероприятия, масочный режим и необходимость соблюдения дистанции в общественных местах.