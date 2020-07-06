РИАМО - 6 июл. С понедельника в Московской области дети смогут посещать учреждения дополнительного образования (кружки и секции), которые на время самоизоляции останавливали свою работу.

В помещениях будут проводиться регулярные дезинфекции, уборки, при рассадке воспитанников будет соблюдаться правило социальной дистанции.

Детям из разных групп и секций нельзя будет контактировать друг с другом во время посещения кружков, чтобы минимизировать риск заражения Covid-19.

Ранее в Московской области также отменили некоторые ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции: отменили цифровые пропуска, открылись парки для прогулок, начали проводить спортивные мероприятия, открылись веранды кафе и ресторанов, возобновили деятельность ЗАГСы, непродуктовые магазины, стройки, промышленные предприятия и так далее.

В общественных местах региона действует масочный режим.