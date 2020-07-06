РИАМО - 6 июл. Выпускники школ России, в том числе в Подмосковье и столице, в понедельник сдадут ЕГЭ по русскому языку, также ЕГЭ по этому предмету проведут 7 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. В Подмосковье в первый день экзамены сдали более 10 тысяч выпускников.

Пункты сдачи экзамена в Подмосковье обеспечены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, масками и перчатками. Всего в регионе открылось 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения экзаменов следят 68 общественных наблюдателей, включая 61 представителя Российского союза молодежи.

В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет. В помещениях для проведения экзаменов в Москве также будут проводить дезинфекцию. Все сотрудники, задействованные в ЕГЭ, в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.