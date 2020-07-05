РИАМО - 5 июл. На 94-м километре МКАД на внешней стороне произошло ДТП, из-за аварии ограничено движение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На 94 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП. Предварительная версия — превышение скорости», — говорится в сообщении.

Департамент также опубликовал видео аварии. В ролике видно, как легковой автомобиль врезается в барьерное ограждение, после по инерции он откатывается в соседние ряды и врезается в другие автомобили.

Как уточняется в Twitter-аккаунте «Московский транспорт», из-за ДТП временно перекрыли три полосы движения по внешней стороне МКАД.