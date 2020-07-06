РИАМО - 6 июл. Детские сады Московской области откроются с понедельника, всех работников учреждений протестируют на коронавирус.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции в детсадах Московской области работали только дежурные группы.

Чтобы посещать детский сад, ребенку понадобится справка от врача. Малыша осмотрят в садике и выдадут необходимый документ.

Для предотвращения риска заражения Covid-19 в группах будут проводить регулярную уборку и дезинфекцию. Генеральная уборка в помещениях будет проходить до прихода и после ухода детей. Увеличены количество проветриваний в группе и время пребывания детей на свежем воздухе.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в рамках подготовки к открытию детсады полностью обработают, проведут дезинфекцию вытяжек, воздуховодов.

Для родителей будет действовать масочный режим, также детям, сотрудникам учреждений и родителям будут измерять температуру.