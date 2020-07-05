РИАМО - 5 июл. Сервис по доставке еды Delivery Club расторг договор с логистическим партнером из-за долгов по выплатам курьерам компании, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы Delivery Club.

Ранее в группе профсоюза «Курьер» в «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что курьеры Delivery Club готовят массовую забастовку из-за долгов по зарплате.

«Один из логистических партнеров действительно допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в компании считают, что подобное отношение к курьерам, добросовестно работавшим в период действовавших из-за пандемии коронавируса ограничений в Москве, категорически неприемлемо. Поэтому Delivery Club расторгает договор с этим логистическим партнером.

Представитель пресс-службы уточнил, что в компании уже подключились к решению проблемы по задолженности денежных средств перед курьерами. В ближайшие дни она будет полностью погашена.

«Курьеры смогут продолжить работу, им будут предложены другие варианты трудоустройства», - уточнил собеседник агентства.