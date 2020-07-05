РИАМО - 5 июл. На 36-м километре трассы М-4 «Дон» в подмосковном Домодедове загорелся рейсовый автобус Москва – Хасавюрт, причины происшествия уточняются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, автобус ехал по трассе в сторону области. В автобусе находились 15 человек.

«По предварительной информации, всех пассажиров автобуса эвакуировали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС.