РИАМО - 5 июл. В Подмосковье в воскресенье и в первой половине ночи 6 июля ожидаются гроза, сильный дождь, усиление порывов ветра до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При сильном дожде воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе», — говорится в сообщении.

Если ливень застанет на улице, то не рекомендуется спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Нужно укрыться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления.

Если ливень застанет в машине, не нужно пытаться проехать по подтопленным участкам. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или на обочину и прекратить движение, не прибегая к экстренному торможению. Нужно включить аварийку и переждать ливень. Если вода будет стремительно пребывать, то нужно выбраться из машины и пойти на возвышенный участок или в ближайшее здание.

При порывистом ветре нужно убрать вещи со двора и балкона, обрезать сухие деревья, которые могут повредить жилье. Машину нужно поставить в гараж либо парковать ее вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

При грозе нужно по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не рекомендуется топить печку. Во время грозы нужно держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио, телевизор, не использовать телефоны и электроприборы.

На открытой местности нельзя прятаться под высокими деревьями. При отсутствии укрытия рекомендуется лечь на землю или присесть в сухую яму. В лесу можно укрыться среди низкой растительности.

Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде.