РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Волонтеры передали подгузники и салфетки Подольской детской городской больнице для маленьких детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщается в группе «БФ «Спасая детство» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с тем, что в Подольской детской городской больнице сейчас дети в трудной жизненной ситуации, в основном в возрасте от 1 года до 2 лет, то решено было докупить для малышей подгузники номерами 4 и 5, а также всегда необходимые влажные салфетки. На днях наш волонтер Екатерина Отмахова доставила весь заказ на склад больницы», - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили жертвователей и всех горожан, которые помогают проекту «Ничьи дети» благотворительного фонда «Спасая детство».