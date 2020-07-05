РИАМО - 5 июл. Из-за увеличения размера пособий по безработице россияне стали реже искать работу, число вакансий в разы превышает количество соискателей, считают эксперты ведущих российских платформ онлайн-рекрутинга, сообщает Nation News.

Представитель «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что пострадали низкооплачиваемые сферы экономики, так как выплаты от государства почти такие же, как и зарплата на таких специальностях.

«Активность соискателей начала превышать отрицательные значения, которые наблюдались весь период самоизоляции, только в середине июня», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве увеличили пособие по безработице в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выплаты составили 19,5 тысяч рублей.