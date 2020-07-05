РИАМО - 5 июл. В поведении слизней в лесах Подмосковья эксперты не зафиксировали каких-либо отклонений от нормы, их можно встретить во время прогулки в лесу или рядом с водоемами, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее грибники Подмосковья начали размещать в социальных сетях снимки редких гигантских краснокнижных слизней, которые стали часто им попадаться. Так, о слизнях сообщали пользователи «ВКонтакте» в группе «Грибники Подмосковья».

«Эксперты не зафиксировали ничего необычного в поведении слизней», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что слизни по своей природе создания неприхотливые. Из можно встретить во время прогулки по лесу или рядом с водоемами.

Длина взрослого черно-сизого слизня, который занесен в Красную книгу Подмосковья, примерно 110 - 200 миллиметров. Иногда размер особи может достигать порядка 30 сантиметров в длину. Представители этого вида считаются самыми большими среди наземных слизней.