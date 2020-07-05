РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Полицейские подмосковного Подольска проводят проверку по факту драки между девочками в микрорайоне Кузнечики, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Инцидент произошел 1 июля в одном из дворов микрорайона Кузнечики. Между девочками завязалась драка. Видео происшествия попало в социальную сеть «ВКонтакте». На видео видно, как группа молодых людей выясняет отношения, после чего произошла драка.

«По данному факту поступило заявление. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», - сказал собеседник агентства.