РИАМО - 5 июл. Правительство Российской Федерации выделило на создание временных рабочих мест четыре миллиарда рублей, сообщает Nation News.

«Рабочие места будут предоставлены гражданам, которые обратились в службы занятости. Им предложат работу в таких сферах, как строительство, агропромышленный комплекс, транспорт, ЖКХ и других», — отмечается в материале.

Также безработные смогут трудоустроиться в социальные службы, чтобы помогать людям преклонного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что с начала пандемии Covid-19 уровень безработицы немного вырос и составил чуть более 6%.