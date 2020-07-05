РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Жители подмосковного Подольска могут присоединиться к двухнедельному марафону похудения, который начнется 7 июля, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор марафона Екатерина Колотиевская.

«Жителей округа я приглашаю присоединиться к бесплатному марафону похудения, который стартует 7 июля и будет проходить на протяжение двух недель. В ходе марафона я поделюсь своими знаниями по стройности со всеми участниками. Он подойдет тем, кто хочет похудеть и при этом вкусно питаться», - сказала Колотиевская.

Она отметила, что для того, чтобы принять участие в марафоне, необходимо написать в комментариях к посту в Instagram-аккаунте _keto_ket_. После чего организатор добавит участника в группу в мессенджере.