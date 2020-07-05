РИАМО - 5 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников морского и речного флота с праздником и отметил особую роль водного транспорта с истории страны, сообщает Газета.ru.

«Водный транспорт испокон веков играл особую роль в истории нашей страны, в развитии ее экономики, социальной сферы, способствовал освоению территорий, укреплению межрегиональных и международных связей», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Глава России выразил признательность ветеранам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и обеспечивали нужды фронта, эвакуировали людей и предприятия в непростых условиях.

Он поблагодарил работников, которые развивают внутренний водный транспорт, Северный морской путь и другие маршруты, улучшают портовую инфраструктуру и строят современный флот.

День работника морского и речного флота отмечается в России ежегодно в первое воскресенье июля.