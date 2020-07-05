РИАМО – 5 июл. Брокколи может замедлить старение, предотвратить развитие возрастных болезней, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«В этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин и много сульфорафона, который способен замедлить процессы старения», — говорится в сообщении.

Брокколи будет полезна для диабетиков, так как она помогает контролировать уровень глюкозы в крови, снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов.

Кроме того, брокколи снижает риск инфаркта и поддерживает нормальное функционирование кишечника.