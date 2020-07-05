РИАМО – 5 июл. В одной из допинг-проб биатлонистки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК, она может принадлежать ее супругу, сообщает в воскресенье Газета.ru.

По информации издания Der Spiegel, пробу взяли в октябре 2014 года. Результаты теста представил Международный олимпийский комитет в качестве доказательства того, что Зайцева нарушила антидопинговые правила. Обнаруженная в пробе мужская ДНК принадлежит мужу Зайцевой.

«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», — сказала Зайцева.

Биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова оспаривают в Спортивном арбитражном суде пожизненную дисквалификацию за употребление допинга.