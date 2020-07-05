РИАМО - 5 июл. В Подмосковье 4 июля в результате ливня выпало до 17 миллиметров осадков, что составляет почти 20% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Ливневые дожди обрушились на Московский регион в вечерние часы 3 июля. В отдельных районах выпало до 50 миллиметров небесной влаги, также наблюдался и град. Непогода была связана с прохождением холодного атмосферного фронта. Атмосферные фронты продолжали бесчинствовать в северных районах Московской области, в Тверской области 4 июля. Количество выпавших осадков меньше, до 17 миллиметров», — говорится в сообщении.

Шестого июля ночью ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер. Днем будет жарко, без осадков, температура составит 26-31 градус.