РИАМО - 5 июл. В центрах социального обслуживания столицы вновь открылись комнаты прохлады, где могут отдохнуть от жары люди старшего возраста, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас в связи с сохранением в столице профилактических мер в комнатах прохлады будут действовать некоторые ограничения на вход посетителей. Для минимизации риска заражения будет соблюдаться масочный режим. Кресла расставлены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метров. В помещениях установлены кондиционеры, для посетителей есть кулеры с водой, телевизоры, можно почитать книги», — говорится в сообщении.

При необходимости соцработники проследят за самочувствием посетителей. Посетителям также расскажут, как вести себя при жаре.

Комнаты прохлады будут работать с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – с 09:00 до 18:45, в субботу – с 09:00 до 16:00.