РИАМО – 5 июл. Пункт проката велосипедов №466 у главного входа ВДНХ стал самым популярным в столице, за июнь велосипеды в аренду там взяли более 25 тысяч раз, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Оттуда на велосипеде можно быстро доехать до нужного павильона или прокатиться по всей территории выставки», — говорится в сообщении.

В июне велосипеды в аренду в этом пункте взяли более 25 тысяч раз.

Всего в первый месяц лета жители и гости столицы совершили около 1,3 миллиона поездок на велосипедах городского проката, что почти на 280 тысяч поездок больше, чем в июне 2019 года.

Городской велопрокат для всех желающих работает с 1 июня. С 10 апреля до 1 июня велосипедами проката могли пользоваться только волонтеры и курьеры. С 10 апреля велосипеды арендовали порядка 1,7 миллиона раз.

Сейчас в городе работают 570 станций проката примерно с 6 тысячами велосипедов. До конца года число станций планируют увеличить до 629.