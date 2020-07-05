РИАМО – 5 июл. Президент РФ Владимир Путин назвал «миной замедленного действия» положение в советской Конституции о праве выхода республик из состава СССР, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Россия должна избежать повтора этого сценария. Глава государства подчеркнул, что поправки в Конституцию РФ помогут этого добиться.

Третьего июля Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками. Ранее в стране прошло голосование по поправкам. Поддержали изменения в Конституцию 77,92% избирателей, против высказались 21,27%.

Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля.