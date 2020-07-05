РИАМО - 5 июл. В Домодедове открыли самую длинную природную карстовую пещеру Подмосковья, пещера перспективна для изучения карста области, сообщается в группе Российского союза спелеологов в «ВКонтакте».

«Длина составляет 151 метр, это, конечно, мало, по сравнению с величайшими пещерами мира, но это очень и очень много для Московской области», — говорится в сообщении.

Пещера является перспективной в качестве объекта изучения подмосковного карста. Обычно он скрыт под тощей земли, но проявляется в неожиданных местах и представляет серьезную проблему для строительства.