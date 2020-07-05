РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Жители подмосковных Люберец смогут попробовать научиться танцевать с помощью видео-мастер-класса по хореографии, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра Люберец.

«Жители Люберец смогут посмотреть видео-мастер-класс по хореографии «Вместе с мамой». Елена Фомина с сыном Ярославом продемонстрируют зажигательную хореографическую композицию», - говорится в сообщении.

Такую композицию можно будет попробовать исполнить всей семьей у себя дома.