РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Коммунальщики заменили испорченную плитку у памятника в микрорайоне Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение памятника в микрорайоне Ивановское. Он отметил, что необходимо отремонтировать плитку у памятника Алексею Долгому.

«Сотрудниками администрации МБУ «ПКБ» был проведен осмотр. Данный факт подтвердился. Работы проведены. Вся плитка посажена на клей, а испорченная плитка поменяна на новую. В перспективе планируется капитальный ремонт памятника. В настоящее время памятник приведен в надлежащее состояние», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.