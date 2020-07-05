РИАМО - 5 июл. С начала июня в базе вакансий центра занятости «Моя работа» появилось пять тысяч новых предложений о работе, всего в банке центра занятости 50 тысяч вакансий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С улучшением эпидемиологической ситуации и постепенным снятием ограничительных мер жизнь города начала возвращаться в офлайн: возобновилась работа строительных компаний, производственных предприятий и организаций, открылись магазины, кафе и рестораны, фитнес-центры и салоны красоты», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что рынок труда в этих сферах тоже ожил. В базе данных центра занятости появилось пять тысяч новых вакансий в этих отраслях. Сейчас в базе 50 тысяч вакансий.

Новых сотрудников ищут строительные компании, организации в сфере ЖКХ, производственные предприятия, организации в сфере непродовольственной торговли, общественного питания.

По мнению специалистов, может вырасти спрос на специалистов по реабилитации после пандемии.

Услуги центра «Моя работа» можно получить очно и без предварительной записи в центрах «Мои документы». Зарегистрироваться в качестве безработного можно только онлайн.

На сайте центра можно оставить заявку на помощь в поиске работы, профессиональное переобучение, переквалификацию, профтестирование и помощь при открытии своего дела.