РИАМО - 5 июл. В рамках фестиваля «Московские сезоны дома» на следующей неделе можно будет научиться готовить халву и другие десерты, узнать, как вырастить землянику и мяту, а также принять участие в других активностях, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 7 июля шеф-повар, чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева покажет, как готовить торт «Черный лес», 10 июля – десерт «Шоколадные лосята», 12 июля – клубничный мусс. Посмотреть мастер-классы можно будет в 13:00.

«Восьмого июля в 11:00 проект литературных чтений «Москва на страницах книг» приглашает «посетить» место, которое долгие годы было самым настоящим центром паломничества. Да, именно так относились поклонники «Бедной Лизы» Карамзина к окрестностям Симонова монастыря и пруду, который со временем даже стал называться «Лизин пруд». Сегодня эту местность не узнать, но благодаря телеведущей Оксане Федоровой мы сможем опять побывать рядом с хижиной, где жила Лиза со старушкой-матерью», — говорится в сообщении.

В 12:00 8 июля куратор фестиваля «Цветочный Джем», автор и ведущая телевизионных программ о садах Наталья Земская расскажет, как вырастить цветы и пряные травы в балконном ящике для растений. В том числе она покажет, как вырастить мяту и землянику.

Девятого июля в 11:00 пройдет мастер-класс ведущей кулинарных курсов, фуд-фотографа, блогера и автора книг «Вкусные истории. Душевные рецепты для теплой компании», «Давай позавтракаем!» Олеси Куприн. Она проведет урок по приготовлению халвы.

В 16:00 9 июля в Instagram-аккаунте «Московских сезонов» пройдет прямой эфир с автором книги «Digital минимализм. Как навести порядок в цифровой среде, перестать зависеть от гаджетов и делать то, что нравится» с Анастасией Рыжиной.

В рамках онлайн-проекта «Московские сезоны дома» на страницах «Московских сезонов» в социальных сетях можно смотреть мастер-классы, тренировки, концерты, литературные чтения, а также принимать участие в других активностях.