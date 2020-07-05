РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Свыше 550 выпускников 11 классов подмосковного Подольска сдали ЕГЭ в первый день приема госэкзамена, географию выбрали примерно 60 человек, литературу – 200 человек, а информатику – более 300 человек, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В России 3 июля стартовал Единый государственный экзамен. В связи с пандемией в текущем году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. В Подольске из 1 920 выпускников текущего года ЕГЭ сдают 1 824 выпускника — 95%.

«На пункты приема экзамена (ППЭ) 3 июля пришли более 550 человек: географию выбрали примерно 60 человек, литературу – 200 человек, а информатику – более 300 человек. Всего на территории городского округа работают 15 ППЭ, расположенных в разных школах. В связи с тем, что ежегодно увеличивается количество выпускников 11 классов, открыт новый пункт на базе школы №34 в Кузнечиках», - говорится в сообщении.

Помимо выпускников текущего года, традиционно в ЕГЭ принимают участие выпускники прошлых лет – их в этом году более 200 человек, а также студенты средних профессиональных учреждений — около 50 человек. Традиционно самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание. В 2020 году этот предмет выбрали более тысячи выпускников. Экзамены в Подольске проходят в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора и требованиями стандарта по проведению ЕГЭ.