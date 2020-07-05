РИАМО - 5 июл. В воскресенье днем в столице зафиксировали атмосферное давление в 745 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Небо затянуто облаками. Осадков не наблюдается, лишь на северо-востоке Москвы идет дождь. Ветер слабый», — говорится в сообщении.

Температура воздуха на ВДНХ достигла 22,9 градуса, в центре города – 23,6 градуса. Во Внукове – 22,1 градуса. Влажность воздуха составляет 70%.