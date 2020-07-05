РИАМО - 5 июл. В России вторую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре, по мнению экс-главы всемирного профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост - как каждый год - респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого Covid-19. В этом большая проблема», — сказал Эйдельман.

Профессор добавил, что система здравоохранения должна мобилизоваться к этому времени. Осенняя волна заболеваемости будет более масштабная, чем летний прирост числа зараженных, так как сняты ограничительные меры.

Он отметил, что вторая волна, предсказанная еще весной, наблюдается за рубежом. В некоторых странах рост небольшой: в Италии, Германии. Однако в Индии, например, рост значительный, в Китае снова возникло несколько очагов заражения.

Он подчеркнул, что региональный карантин – это правильная тактика, так как ограничения во всей стране могут усугубить экономический кризис.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Специалисты спрогнозировали вторую волну коронавируса. Она может прийти в Россию к концу года.

- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.

- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.

- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.