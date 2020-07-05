РИАМО - 5 июл. В России вторую волну коронавирусной инфекции стоит ждать в ноябре-декабре, по мнению экс-главы всемирного профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана, сообщает РИА Новости.
Профессор добавил, что система здравоохранения должна мобилизоваться к этому времени. Осенняя волна заболеваемости будет более масштабная, чем летний прирост числа зараженных, так как сняты ограничительные меры.
Он отметил, что вторая волна, предсказанная еще весной, наблюдается за рубежом. В некоторых странах рост небольшой: в Италии, Германии. Однако в Индии, например, рост значительный, в Китае снова возникло несколько очагов заражения.
Он подчеркнул, что региональный карантин – это правильная тактика, так как ограничения во всей стране могут усугубить экономический кризис.
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Текстовая трансляция
5 ИЮЛЯ
- Специалисты спрогнозировали вторую волну коронавируса. Она может прийти в Россию к концу года.
- За сутки коронавирус диагностировали у 650 москвичей. С начала пандемии в Москве вирусом заразились более 224 тысяч человек.
- Из столичных больниц выписали 561 пациента с коронавирусом. Всего в Москве вылечились более 157 тысяч заболевших.
- В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.
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