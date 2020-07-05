РИАМО – 5 июл. Общероссийский народный фронт в Подмосковье определил победителей творческого конкурса среди школьников «Россия в моей душе», всего на конкурс поступило 1497 работ.

Конкурс проходил при поддержке министерства образования Московской области и администраций округов. Участникам нужно было поделиться представлениями о России с помощью рисунков, фотоэтюдов, песен, видео, поделок, сочинений и стихов. Для участия в конкурсе школьникам нужно было публиковать свои работы в социальных сетях. Лауреатов определяло профессиональное жюри, а также их выбирали с помощью интернет-голосования.

«Из числа рисунков будет сформирована коллекция, которую с огромным удовольствием заберут бригады скорой помощи. Они развесят их у себя на подстанциях. Как сказал один из главврачей, с которым мы договаривались, это поможет медикам облегчить стресс после тяжелых вызовов», — сказал один из организаторов конкурса, эксперт Регионального исполкома ОНФ в Московской области Валентин Елисеенко в эфире «Радио 1».

Он добавил, что победители получат грамоты и дипломы, подарки от спонсоров проекта.

Всего на конкурс поступило 1497 работ. Больше всего прислали фотографий.

«Из всего обилия полученных фотографий только пять вошли в число призеров. Потому что просто фотовзгляд на то, что ты видишь рядом, – это одно. А этюд — не просто съемка обычного сюжета, это фиксация какой-то мысли, наблюдения», — добавил Елисеенко.

Победителей наградят 22 июля на теплоходе. Дети с родителями и педагогами совершат речную прогулку по каналу имени Москвы.

Конкурс «Россия в моей душе» проходил с 1 по 12 июня. В нем приняли участие школьники 1-10 классов.