РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Рабочие отремонтировали пешеходную дорожку в одном из дворов на Пионерской улице Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы во дворе на Пионерской улице. Он отметил, что пешеходная дорожка от дома №2 к дому №4 имеет неровность и нуждается в ремонте, и добавил, что во время дождя ее затапливает.

«Сообщаем, что сотрудниками администрации были проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по вышеуказанному адресу. В частности, была оборудована пешеходная дорожка вдоль улицы Пионерская. В 2021 году запланировано комплексное благоустройство дворовой территории по адресам: улица Пионерская, дома №№2, 4 и Большая Серпуховская, дома №№56, 58, в ходе которого будут проведены работы по обустройству парковочных карманов, асфальтированию внутриквартального проезда и пешеходных дорожек»,- сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.