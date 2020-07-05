РИАМО - 5 июл. Телеведущий Владимир Соловьев показал заключение экспертизы МВД, по результатам которой выяснилось, что на водительской подушке безопасности автомобиля актера Михаила Ефремова, на которой он попал в ДТП, есть следы пота и ДНК артиста, сообщает Газета.ru.

«Наконец сегодня в общем-то поставлена точка на i – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — сказал Соловьев в беседе с адвокатом семьи погибшего в ДТП Александром Добровинским в шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

О том, откуда у ведущего результаты экспертизы, он не распространялся.

Восьмого июня Михаил Ефремов пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.

Артист находится под домашним арестом.