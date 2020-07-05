РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Жителям подмосковного Подольска в ходе работы мобильного диагностического комплекса рассказали о путях передачи ВИЧ-инфекции, в последние годы число выявленных случаев ВИЧ-инфекции в округе не увеличивается, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На бульваре Юности в Подольске 4 июля работал мобильный диагностический комплекс. Любой желающий анонимно и бесплатно мог узнать свой ВИЧ-статус в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2020».

«Результат сообщали в течение 10-15 минут. В Подмосковье зарегистрировано 40 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Ежегодно число выявленных граждан составляет 4 тысячи человек. Что касается Подольска, то он по численности населения в Московской области находится на третьем месте, а количество выявленных с ВИЧ-инфекцией в городе последние годы не увеличивается. Сейчас на учете в городе состоит чуть более 1,2 тысячи инфицированных», - говорится в сообщении.

Чтобы люди знали все о путях передачи заболевания и о том, как бороться с дискриминацией инфицированных, специалисты проводили специальные консультации.

По словам замглавы администрации округа Александра Скобенникова, кабинет профилактики СПИДа действует в Подольской городской клинической больнице №3. Именно в нем проводят наблюдение за ВИЧ-положительными гражданами.