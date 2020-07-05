РИАМО - 5 июл. Во вратаря орехово-зуевского футбольного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского ударила молния, сообщает Газета.ru.

Молния попала в футболиста во время тренировки.

«В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной», — говорится в сообщении команды в Instagram.

Сезон третьего по силе дивизиона России из-за распространения коронавирусной инфекции завершился досрочно. Клуб «Знамя Труда» занял 11 место в турнирной таблице зоны «Запад».