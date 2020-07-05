РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Жители подмосковного Дзержинского смогут пожаловаться на неправильно припаркованные автомобили каршеринга, каршеринговые автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС Дзержинского.

«Уважаемые жители нашего города! Просим вас фиксировать нарушения правил парковки автомобилями кашеринговых компаний, фото и видео материалы направлять в ЕДДС на почту 112@edds-ugresha.ru», - говорится в сообщении.

Каршеринговые автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку.