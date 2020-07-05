РИАМО - 5 июл. В столице за первую половину 2020 года выпало 70% годовой нормы осадков, в целом в центральной России в июне выпало очень много осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Июнь в России оказался очень теплым. Его средняя температура попала в топ-3 самых высоких значений в истории метеонаблюдения.

«Средняя температура воздуха по России за первое полугодие 2020 года — самая высокая в 130-летней метеорологической летописи. Как и в мае, в прошедшем месяце было очень много осадков. В центральной России их суммы за месяц вновь превысили нормы, местами в два раза и более. В Москве за первые полгода выпавших осадков уже набралось на 70% годовой нормы», — говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха за июнь по Северному полушарию Земли с точностью в 0,1 градуса повторила рекорд 2016 и 2019 годов.