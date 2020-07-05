РИАМО - 5 июл. В середине следующей недели в Подмосковье и столице ожидаются обильные осадки, 8 и 9 июля станут самыми пасмурными днями недели, а 7 июля воздух может прогреться до плюс 35 градусов, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

По словам синоптика, 6 июля будет небольшая облачность без осадков. Ночью — плюс 13 - плюс 18, днем — плюс 25 - плюс 30 градусов. Скорость юго-западного ветра не превысит 2-7 метров в секунду.

«В ночь на вторник и в первую половину дня погода не изменится - без осадков. Ночью — плюс 15 - плюс 20, а в разгар дня будет плюс 27 - 32, на юго-востоке Подмосковья — до плюс 35 градусов. К вечеру небо станут затягивать облака, и прошумят скоротечные ливневые дожди и грозы», - сказал собеседник агентства.

Самыми пасмурными днями на следующей неделе станут 8 и 9 июля. Холодный атмосферный фронт принесет интенсивные ливневые дожди с грозами. Ожидается, что за эти два дня в Москве и области может вылиться порядка 30-50 миллиметров осадков.

Ночью 8 июля будет плюс 17 - плюс 22 градуса, днем — плюс 25 - плюс 30. 9 июля немного похолодает. Ночью — плюс 15 - плюс 20, днем — не выше плюс 21 - плюс 26 градусов.

«Начиная с пятницы, к концу недели инициативу вновь станет перехватывать антициклон. Осадки прекратятся, погода наладится. В пятницу ночью — плюс 11 - плюс 16, днем — плюс 20 - плюс 25», - добавил синоптик.

По его словам, на выходных в Московский регион вновь вернется солнце. Будет жаркая безветренная погода.

«В субботу ночью — плюс 10 - плюс 15, днем — плюс 23 - плюс 28. И в воскресенье — плюс 13 - плюс 18 под утро. Днем снова — плюс 25 - плюс 30 градусов. Такие вот температурные «русские горки», - заключил собеседник агентства.